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Татьяна Забожко, редактор ленты

Кто сейчас финансирует ЧВК Вагнера – версии британской разведки

База ПВК Вагнера в Білорусі
Фото: Getty Images

Британские разведчики считают реалистичной возможность того, что Кремль больше не финансирует частную военную компанию Вагнера.

По данным разведки Минобороны Великобритании, после неудачного мятежа ЧВК Вагнера 23-24 июня 2023 года российское государство действовало против отдельных бизнес-интересов владельца компании Евгения Пригожина.

Если же Россия больше не платит вагнеровцам, то вторым вероятным плательщиком являются белорусские власти.

Однако перечисление значительных сумм было бы потенциально нежелательной утечкой скромных белорусских ресурсов, считают в британском оборонном ведомстве.

В настоящее время, согласно имеющейся в распоряжении британской разведки информации, ЧВК Вагнера близка к сокращению штата и реконфигурации.

В основном это необходимо для того, чтобы сэкономить затраты на обеспечение в период финансового давления.

Напомним, в том, что РФ полностью обеспечивала ЧВК Вагнера, глава Кремля Владимир Путин признался 27 июня.

По его словам, только за год, с мая 2022 года по май 2023 года, из российского бюджета на выплаты бойцам группировки было выделено более 86 млрд рублей.

Между тем, оппозиционное российское интернет-издание Агентство утверждает, что компании, связанные с Пригожиным, продолжают получать государственные контракты.

По данным СМИ, в течение месяца после так называемого мятежа эти компании заключили госконтракты на не менее 2 млрд рублей.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Ministry of Defence
Беларусь, Война в Украине, Владимир Путин, ЧВК Вагнера, Російська агресія, Росія, РФ
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