Luna New Generation: характеристики системы беспилотников, которую Германия передаст Украине
Немецкий производитель автомобилей и оружия Rheinmetall передаст в Украину новую систему беспилотников Luna New Generation до конца года.
Характеристики Luna New Generation
По данным иностранных изданий, система будет состоять из наземной станции управления с несколькими беспилотниками, стартовой катапульты и военных грузовиков.
В компании Rheinmetall отмечают, что систему беспилотников можно использовать для разведки, перехвата или глушения коммуникаций.
На официальном сайте компании Rheinmetall говорится, что дроны имеют сверхлегкую, но очень стабильную конструкцию фюзеляжа, изготовленную из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном).
По информации из открытых источников известно, что беспилотники системы Luna New Generation могут находиться в воздухе более 12 часов подряд.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко