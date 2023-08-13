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Юлия Захарченко, редактор ленты

Luna New Generation: характеристики системы беспилотников, которую Германия передаст Украине

Luna New Generation: характеристики системы беспилотников, которую Германия передаст Украине
Фото: Факти ICTV

Немецкий производитель автомобилей и оружия Rheinmetall передаст в Украину новую систему беспилотников Luna New Generation до конца года.

Характеристики Luna New Generation

По данным иностранных изданий, система будет состоять из наземной станции управления с несколькими беспилотниками, стартовой катапульты и военных грузовиков.

В компании Rheinmetall отмечают, что систему беспилотников можно использовать для разведки, перехвата или глушения коммуникаций.

На официальном сайте компании Rheinmetall говорится, что дроны имеют сверхлегкую, но очень стабильную конструкцию фюзеляжа, изготовленную из CFRP (пластика, армированного углеродным волокном).

По информации из открытых источников известно, что беспилотники системы Luna New Generation могут находиться в воздухе более 12 часов подряд.

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Luna New Generation: характеристики системы беспилотников, которую Германия передаст Украине

Источник: Sky News
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, ВСУ, Німеччина, Украина-Германия, українські військові
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