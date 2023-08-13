Повреждены многоэтажка и авто: в Белгороде прогремели взрывы

В российском Белгороде прогремели взрывы.

Об этом пишут в российских СМИ.

Повреждены многоэтажка и авто. Перед взрывом, говорят, в городе видели БпЛА.

На обнародованных в сети фото видно разбитые окна в квартирах и автомобилях. Есть ли пострадавшие — пока не известно.

Напомним, что вечером 6 июля девять беспилотников атаковали нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области РФ.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Жесть Белгород/Telegram

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