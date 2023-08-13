Повреждены многоэтажка и авто: в Белгороде прогремели взрывы
В российском Белгороде прогремели взрывы.
Об этом пишут в российских СМИ.
Повреждены многоэтажка и авто. Перед взрывом, говорят, в городе видели БпЛА.
На обнародованных в сети фото видно разбитые окна в квартирах и автомобилях. Есть ли пострадавшие — пока не известно.
Напомним, что вечером 6 июля девять беспилотников атаковали нефтехранилище и энергоподстанцию в Белгородской области РФ.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 536-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Фото: Жесть Белгород/Telegram
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко