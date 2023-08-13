Включает стратегическую конкуренцию с Китаем и РФ. В США обнародовали стратегию национальной разведки

В США обнародовали Стратегию национальной разведки на 2023 год. Она сосредотачивает внимание на “стратегической конкуренции” с Китаем и Россией в экономической, политической и военной сферах.

Об этом сообщает Breaking Defence.

Указано, что директор Национальной разведки США Аврил Хейнс призвала разведывательное сообщество усилить свою игру во всех сферах — от информационной войны до контроля над цепочками поставок и быстрого внедрения новейших технологий.

— США сталкиваются со все более сложной и взаимосвязанной средой угроз, которая характеризуется стратегической конкуренцией между Соединенными Штатами, Китайской Народной Республикой и Российской Федерацией, что, возможно, наиболее ярко ощущается в продолжающейся агрессии РФ в Украине, — пишет Хейнс в предисловии к документу.

Она добавила, что в дополнение к государствам, субнациональные и негосударственные актеры — от транснациональных корпораций до транснациональных общественных движений — все больше способны создавать влияние, конкурировать за информацию, обеспечивать или отрицать политические и безопасностные результаты, что создает возможности для новых партнерств, а также новые вызовы для интересов США.

Кроме того, к значительным последствиям, которые часто трудно предсказать, приводят общие глобальные вызовы, включая изменение климата, безопасность человека и здоровья, а также новые и прорывные технологические достижения.

В Офисе директора национальной разведки указано, что Стратегия национальной разведки является “основополагающим документом, который отражает вклад лидеров каждого из 18 элементов разведки, поскольку она направляет операции, инвестиции и приоритеты коллектива”.

В документе изложены шесть целей для межведомственного сообщества:

Улучшение способности предоставлять своевременную и точную информацию о намерениях, возможностях и действиях конкурентов путем усиления языковой, технической и культурной экспертизы, а также использования открытых источников, “больших данных”, искусственного интеллекта и передовой аналитики.

Привлечение, развитие и удержание талантливой рабочей силы, которая работает как единое сообщество. В документе указано, что разведка “должна преодолеть давние культурные, структурные, бюрократические, технические и вызовы безопасности, чтобы переосмыслить и подготовить кадровый потенциал будущего”.

Масштабное внедрение инновационных решений. Для этого, как указано в стратегии, разведка должна создать “единые органы закупок, централизованные системы подачи заявок и систему заключения контрактов в масштабах Сообщества, подкрепленные инструментами автоматизации”.

Диверсификация, расширение и укрепление партнерств. В частности, инвестирование в новые и более разнообразные партнерства, особенно с негосударственными и субнациональными субъектами.

Расширение возможностей и экспертиза по транснациональным вызовам. К таким вызовам относятся “более частые и интенсивные кризисы из-за последствий изменения климата, незаконный оборот наркотиков, финансовые кризисы, нарушение цепей поставок, коррупция, новые и рецидивирующие болезни, а также новые и прорывные технологии”, которые, в свою очередь, вызывают кризисы безопасности, такие как гражданские беспорядки и миграция.

Повышение устойчивости. Сюда входит усиление роли разведки в защите критической инфраструктуры с целью улучшения раннего предупреждения, что может обеспечить более эффективное “восстановление и реагирование”, а также “расширение его роли в понимании угроз и уязвимостей цепей поставок и помощи в смягчении угроз для инфраструктуры правительства и отраслевых партнеров”.

Ранее США присоединились к официальным лицам Румынии, Украины, Молдовы и Европейского Союза, чтобы поддержать экспорт украинского зерна и решить проблему глобальной продовольственной безопасности в связи с решением РФ выйти из Черноморской зерновой инициативы.

Источник: Breaking Defence

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