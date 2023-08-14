Запад задумывается о весеннем контрнаступлении Украины, текущее стало очень болезненным — WSJ

Западные стратеги и политики начали задумываться о подготовке к контрнаступательным действиям Украины, которые планируют начать весной 2024 года. Запад считает, что текущее наступление, направленное на деоккупацию территорий, может продолжаться еще много месяцев.

По данным издания The Wall Street Journal, западные стране начинают задумываться о том, что в случае недостаточно серьезного прорыва обороны российских войск, вероятно, борьба Украины за освобождение территорий может длиться много времени.

В материале говорится, что первоначальная попытки Украины использовать предоставленные союзниками танки и бронетехнику для прорыва обороны российских позиций значительно замедлилась. Теперь прогресс контрнаступления стал медленным и болезненным, считают журналисты издания.

В издании WSJ утверждают, что сейчас цель Украины заключается в успешном завершении текущего контрнаступления, чтобы показать не зря поддержку Вашингтона и Берлина и необходимость дальнейших поставок военной техники.

Иностранные политики, среди которых и американские, выражают надежду, что ВСУ смогут нанести значительный ущерб силам Российской Федерации, чтобы уже грядущей зимой состоялись переговоры об окончании войны. Однако дипломаты считают, что сейчас шансы на подобный сценарий совсем незначительны.

Издание со ссылкой на военных аналитиков утверждает, что случаи стремительного изменения ситуации на фронте в прошлом году и другие скоротечные конфликты со времен Холодной войны, вероятно, натолкнули наблюдателей на мысль, что современные боевые действия не могут быть затяжными.

В то же время эксперты считают, что история нередко свидетельствует об обратном: вооруженные конфликты длятся преимущественно от трех до семи лет с несколькими сезонами кампаний.

Источник : The Wall Street Journal

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