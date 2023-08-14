Дуда о запрете на украинское зерно: Польша защищает свой рынок и рынок ЕС

В вопросе импорта украинского зерна Польша придерживается политики защиты своих интересов, внутреннего рынка и рынка Евросоюза.

Такое заявление сделал в одном из интервью польский лидер Анджей Дуда.

Он прокомментировал слова премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, что Польша не будет снимать блокаду на импорт украинского зерна после 15 сентября, даже несмотря на решение Еврокомиссии.

Дуда уточнил, что его страна последовательно поддерживает Украину в борьбе с полномасштабной агрессией РФ. А вот в вопросе импорта агропродукции официальная Варшава руководствуется собственными интересами.

– Это наша важнейшая обязанность – стоять на страже интересов Республики Польша. Следовательно, защищать внутренний рынок и рынок Европейского Союза, который начинается с нас, — подчеркнул Дуда.

Польский лидер ожидает, что украинские власти будут учитывать интересы и обязательства Польши.

По словам Дуды, глава Управления международной политики Марцин Пшидач имел в виду именно это, когда говорил, что Киев “должен ценить помощь” от Польши.

– Министр не имел в виду, чтобы наши друзья из Украины каждый день говорили в СМИ: Спасибо, спасибо, спасибо. Мы это очень часто слышим от простых людей и это очень ценим. Но от украинской власти мы ожидаем понимания в определенных вопросах: что у нас тоже есть свои интересы и обязательства, – заявил Дуда.

Он признал, что нужно помнить о той особой ситуации, состоянии войны, в котором находится Украина. В то же время у польских властей есть обязательства перед собственным обществом.

– Иногда нужно им (Украине, — Ред.) сказать: мы понимаем, что вы воюете, но помните, что мы тоже живем по соседству и тоже имеем свои обязательства перед польским обществом, — сообщил политик.

Что известно о запрете на импорт зерна

В мае Евросоюз разрешил пяти странам (Польше, Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии) запретить импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника. В то же время разрешен транзит агропродукции для экспорта в другие страны.

Запрет должен завершиться 15 сентября. Однако указанные пять стран ЕС выступили за продление ограничений по крайней мере до конца года.

В Польше предупредили, что не будут пропускать сельхозпродукцию из Украины после 15 сентября, даже если Еврокомиссия не продлит ограничения.

На фоне эмбарго на импорт украинского зерна между Польшей и Украиной возникло напряжение. После заявления Марцина Пшидача, что Киев “недостаточно ценит польскую помощь”, в МИД Украины был вызван польский посол Бартош Цихоцкий.

Варшава прибегла к зеркальному шагу и вызвала в МИД посла Украины Василия Зварыча.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, призвав снизить эмоциональное напряжение.

Следует отметить, что этой осенью в Польше состоятся парламентские выборы. А фермеры являются электоратом правящей партии Право и справедливость (PiS).

Источник: PAP

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.