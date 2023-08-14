Вблизи курорта в Румынии взорвалась морская мина
Утром 14 августа вблизи курортного поселка Костинешть в Румынии взорвалась морская мина.
Об этом сообщает румынский телеканал Digi24.
По данным местных властей, морская мина взорвалась после того, как ударилась о пирс. В результате инцидента серьезных повреждений нет, однако в море может плавать еще одна мина.
Взрыв произошел примерно в 300 метрах от пляжа, где в то время находилось много туристов.
Из-за взрыва пострадал мужчина, который пожаловался на повреждение слуха, однако от госпитализации отказался.
Военно-морские силы Румынии подготовили команду водолазов-саперов, которые вместе с береговой охраной отправятся в указанный район, чтобы оценить ситуацию и обезвредить вторую мину, если она будет обнаружена.
Напомним, в конце июля возле пляжа Софулар в туристическом районе Шиле, что в окрестностях Стамбула, обнаружили 28 неразорвавшихся снарядов.
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