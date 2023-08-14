Путин в ближайшие дни посетит Турцию — СМИ

Президент РФ Владимир Путин “в ближайшие дни” посетит Турцию.

О визите кремлевского диктатора на турецкую территорию сообщило издание Milliyet.

Журналисты отметили, что это будет первая поездка Путина в государство, которое является членом НАТО, после того как РФ развязала полномасштабную войну против Украины.

Турецкое издание сообщило, что дипломатия восстановлена для того, чтобы возродить зерновой коридор и РФ вернулась к соглашению.

— Россия ведет свои переговоры с Украиной, США и странами ЕС по этому вопросу через Турцию, — отмечается в материале.

Напомним, что в начале августа Эрдоган и Путин впервые после выхода РФ из зерновой сделки 17 июля поговорили по телефону, чтобы обсудить запланированный визит российского диктатора в Турцию в конце этого месяца.

Сам Эрдоган заявлял, что стремится возродить Черноморское зерновое соглашение в “расширенном объеме”.

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