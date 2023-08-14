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В ISW объяснили, зачем РФ обстреляла гражданское судно в Черном море

Корвет Сергій Котов флоту РФ

Россия обстреляла гражданское грузовое судно, направлявшееся в порт Измаил в Одесской области, вероятно, чтобы ограничить морское сообщение с украинскими портами без привлечения военно-морских сил для полной блокады.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны (ISW).

Указано, что по данным Минобороны РФ, российский сторожевой корабль Василий Быков обстрелял, а также принудительно остановил и обыскал сухогруз, шедший под флагом Палау, после того, как тот якобы не отреагировал на требование о проверке. Впоследствии судно продолжило движение.

В Институте напомнили, что 19 июля РФ заявила, что будет рассматривать все суда, следующие в украинские порты, как потенциальных военных грузоперевозчиков. В то же время 30 июля россияне не остановили три гражданских судна, которые открыто указали в системе автоматической идентификации судов, что их пунктом назначения является Украина.

— Сообщение о трех гражданских кораблях, которые беспрепятственно плыли в Украину, свидетельствуют о том, что российские силы, возможно, не могут или не желают принудительно останавливать и обыскивать нейтральные суда, и россияне, вероятно, провели свой первый принудительный осмотр, чтобы снова создать угрозу эскалации против гражданских судов, следующих в Украину, — считают аналитики.

Также, вероятно, действия РФ направлены на то, чтобы подорвать доверие к временным торговым коридорам через Черное море к украинским портам, о которых украинские официальные лица объявили 10 августа.

ISW указывает, что российская позиция в Черном море намеренно двусмысленна и направлена на создание сдерживающего эффекта для гражданских морских перевозок в Украину.

— Российские военные, вероятно, менее охотно привлекают Черноморский флот к такой блокаде, как это было в июле, после значительных украинских ударов по российским военно-морским целям в Черном море и военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае в начале августа, — добавляют специалисты.

Ранее министр обороны Болгарии Тодор Тагарев заявил, что защита акватории Черного моря является ключевым приоритетом для стран-членов НАТО.

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Фото: Минобороны РФ

Источник: ISW
Война в Украине, Росія, судно, Украина
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