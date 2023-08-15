Дожди не прекращались 55 часов: в Индии в результате стихии погибли более 60 человек
Индию охватили проливные дожди, стихия унесла жизни более 60 человек.
Как сообщает CNN, больше всего граждан погибло в штате Химачал-Прадеш.
Главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху заявил, что количество жертв может возрасти, поисково-спасательные работы продолжаются.
По меньшей мере девять человек погибли в понедельник, когда наводнение вызвало обрушение храма в столице штата Шимла.
Власти призывают людей оставаться дома, не выходить на улицу, не приближаться к рекам и участкам, где могут быть оползни.
По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), умеренные и сильные дожди, вероятно, продолжатся.
Как сообщается, в пострадавших районах дожди не прекращались в течение примерно 55 часов.
Российская армия уничтожила осенью и зимой половину украинской энергетической инфраструктуры. Это и сети, и объекты генерации разных типов. Украина потеряла почти половину энергетических объектов – это и из-за обстрелов, и из-за оккупации. Минус 78% мощностей ТЭС, 12% ГЭС, более 20% солнечной и ветровой генерации и 44 атомной.Ольга Читайло