Дожди не прекращались 55 часов: в Индии в результате стихии погибли более 60 человек

Индию охватили проливные дожди, стихия унесла жизни более 60 человек.

Как сообщает CNN, больше всего граждан погибло в штате Химачал-Прадеш.

Главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху заявил, что количество жертв может возрасти, поисково-спасательные работы продолжаются.

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник, когда наводнение вызвало обрушение храма в столице штата Шимла.

Власти призывают людей оставаться дома, не выходить на улицу, не приближаться к рекам и участкам, где могут быть оползни.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), умеренные и сильные дожди, вероятно, продолжатся.

Как сообщается, в пострадавших районах дожди не прекращались в течение примерно 55 часов.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.