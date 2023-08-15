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Валентина Чорна, редактор ленты

Дожди не прекращались 55 часов: в Индии в результате стихии погибли более 60 человек

Індія, дощі
Фото: Getty Images

Индию охватили проливные дожди, стихия унесла жизни более 60 человек.

Как сообщает CNN, больше всего граждан погибло в штате Химачал-Прадеш.

Главный министр штата Сухвиндер Сингх Суху заявил, что количество жертв может возрасти, поисково-спасательные работы продолжаются.

По меньшей мере девять человек погибли в понедельник, когда наводнение вызвало обрушение храма в столице штата Шимла.

Власти призывают людей оставаться дома, не выходить на улицу, не приближаться к рекам и участкам, где могут быть оползни.

По данным Метеорологического департамента Индии (IMD), умеренные и сильные дожди, вероятно, продолжатся.

Как сообщается, в пострадавших районах дожди не прекращались в течение примерно 55 часов.

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