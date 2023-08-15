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Валентина Чорна, редактор ленты

В Британии задержали трех российских шпионов

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

Троих граждан Болгарии, которые проживали в Великобритании более 10 лет, обвиняют в шпионаже в пользу России.

Как сообщает BBC, фигурантов задержали в Лондоне еще в феврале, с тех пор они находятся под стражей.

Их обвиняют во владении фальшивыми документами, которые использовались для “неправомерных намерений”.

В частности, у них обнаружили паспорта, удостоверения личности и другие документы граждан Великобритании, Болгарии, Франции, Италии, Испании, Хорватии, Словении, Греции и Чехии.

Отмечается, что все трое живут в Британии уже много лет, работали на разных работах и жили в загородных домах.

Так, 45-летний Орлин Русев переехал в страну в 2009 году и три года работал на технических должностях в сфере финансовых услуг, имеет опыт ведения бизнеса в РФ.

Согласно информации, которая указана в профиле Русева в сети LinkedIn, он владел бизнесом, связанным с разведкой сигналов, что предполагает перехват коммуникаций или электронных сигналов. Мужчина утверждает, что когда-то был советником министерства энергетики Болгарии.

41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова, по словам соседей, были парой. Джамбазов работал водителем в больнице, а на странице Ивановой в сети LinkedIn указано, что она лаборант в частном медицинском бизнесе.

Супруги переехали в Великобританию около десяти лет назад. Они руководили общественной организацией, которая оказывала услуги болгарам, в частности, знакомила их с “культурой и нормами британского общества”.

Кроме этого, пара работала в избирательных комиссиях в Лондоне, которые помогали гражданам Болгарии голосовать на национальных выборах за рубежом.

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Великобритания, Шпигуни
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