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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Чехия ввела санкции против главного строителя ракет в России и его семьи

Чехия ввела санкции против главного строителя ракет в России и его семьи
Фото: Getty Images

Правительство Чехии наложило санкции на гендиректора российской корпорации Тактическое ракетное вооружение (КТРВ) Бориса Обносова. Компания занимается строительством военной техники, в частности ракет, которыми РФ обстреливает Украину.

Такие данные содержатся в обновленном санкционном перечне, который был опубликован на сайте МИД Чехии.

Кроме Обносова, в список попали также его дочь Ольга Зорикова и ее муж Ростислав.

Ростислав Зориков является постоянным резидентом Чехии как минимум с июня 2020 года и владеет там недвижимостью стоимостью более 100 млн крон. В этом году его видели в Праге.

— Российский олигарх, который стоит за производством ракет, убивающих невинных украинцев, должен понести ответственность. Так же, как и те, кто наслаждается роскошью в Чехии на деньги от торговли смертью, — прокомментировал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

По данным чешского правительства, Зориковы имели личную выгоду от своих связей с Обносовым. Они владеют и пользуются элитной недвижимостью и автомобилями в Чехии. Кроме того, Ольге Зориковой принадлежат 20% акций КТРВ.

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Ракета, Ракетобудування, санкції, Санкції проти Росії, Чехия
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