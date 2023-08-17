Вторая смерть за день: в России умер еще один генерал
В Рязанской области РФ умер бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев.
Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.
Известно, что он находился в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по обвинению в получении взяток.
Отмечается, что у Лопырева ухудшилось состояние здоровья и его срочно доставили в Рязанскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти генерала не удалось. От чего именно умер Лопырев — не известно.
Напомним, что сегодня в России умер также 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине.
Фото: Википедия
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