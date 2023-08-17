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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Вторая смерть за день: в России умер еще один генерал

Вторая смерть за день: в России умер еще один генерал

В Рязанской области РФ умер бывший руководитель Службы охраны на Кавказе (ФСО) России генерал-лейтенант Геннадий Лопырев.

Об этом сообщает российское пропагандистское агентство РИА-Новости.

Известно, что он находился в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по обвинению в получении взяток.

Отмечается, что у Лопырева ухудшилось состояние здоровья и его срочно доставили в Рязанскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти генерала не удалось. От чего именно умер Лопырев — не известно.

Напомним, что сегодня в России умер также 57-летний генерал-полковник Геннадий Жидко, который в мае-июле 2022 года командовал оккупационной группировкой ВС РФ в Украине.

Фото: Википедия

Армия России, Росія, Смерть
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