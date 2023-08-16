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Илья Нежигай, редактор ленты

Минфин США ввел санкции против компаний, которые помогали уклоняться России от санкций

Мінфін США
Фото: Depositphotos

Министерство финансов США ввело санкции против трех компаний, предположительно связанных с предприятиями, которые помогают Кремлю обходить санкции в рамках сделок по продаже оружия между Россией и Северной Кореей.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в среду Минфином США.

— Эти действия являются частью продолжающейся стратегии США по выявлению, разоблачению и пресечению деятельности третьих стран, стремящихся поддержать жестокую войну России против Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что по мере того, как Россия продолжает расходовать боеприпасы и терять тяжелую технику на поле боя, власти РФ все чаще вынуждены обращаться к своим немногочисленным союзникам, включая КНДР, для поддержания своей неспровоцированной войны в Украине.

Брайан Нельсон, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, сказал: США продолжают искоренять незаконные финансовые сети, которые стремятся направить поддержку из Северной Кореи в российскую военную машину.

— Вместе с нашими союзниками и партнерами мы сохраняем приверженность разоблачению и пресечению торговли оружием, поддерживающей жестокую войну Путина в Украине, — говорится в сообщении.

Юридические лица, против которых направлены действия Минфина США, — это общество с ограниченной ответственностью Verus, товарищество с ограниченной ответственностью Defense Engineering и компания Versor S.R.O.

По заявлению Казначейства США, президентом Versor, учредителем и владельцем Verus и директором Defense Engineering является гражданин Словакии Ашот Мкртычев, уже находящийся под американскими санкциями.

Вашингтон обвинил Мкртычева в ведении переговоров с северокорейскими и российскими официальными лицами с целью организации потенциальных планов по передаче России более двух десятков видов оружия и боеприпасов в обмен на товары для Северной Кореи.

Принятые в среду меры замораживают любые американские активы указанных лиц и вообще запрещают американцам иметь с ними дело. В отношении тех, кто осуществляет определенные операции с организациями, попавшими под санкции, также могут быть применены карательные меры.

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Война в Украине, КНДР, Росія, санкції, Санкції проти КНДР, Санкції проти Росії, США
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