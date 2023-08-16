Россия пытается усилить агентурный потенциал на Западе после ослабления своей разведки — The Guardian

Россия все чаще обращается к неофициальным агентам на Западе и “спящим ячейкам” своей разведывательной сети за рубежом, чтобы восстановить свои шпионский потенциал, утраченный после полномасштабного вторжения в Украину.

Как пишет The Guardian, за последний год правоохранители и службы безопасности по всему миру обвинили немало людей, ведущих, казалось бы, безобидный образ жизни, в том, что они являются агентами или оперативными сотрудниками российской разведки.

Среди обнаруженных российских шпионов были, кроме прочего, аргентинская пара, живущая в Словении, мексикано-греческий фотограф, владеющий магазином пряжи в Афинах, и недавно три болгарина, арестованные в Великобритании.

Многие из выявленных шпионов были обвинены в передаче информации России, в том числе охранник британского посольства в Берлине, приговоренный к 13 годам лишения свободы, и более десятка человек, арестованных в Польше по обвинению в выполнении различных заданий для российской разведки.

Также интересным является и задержание трех болгар, которые, как утверждается, входили в число пяти человек, задержанных в феврале. В этой истории много остается неясным. Им предъявлены обвинения, но суд над ними состоится только в январе, они еще не дали признательных показаний, а британские власти не обнародовали никаких подробностей о предъявленных им обвинениях.

Но в других странах случаи обнаруженных российских агентов более понятные: с тех пор как президент России Владимир Путин в феврале прошлого года начал полномасштабное вторжение в Украину, Москва вынуждена прибегать к более рискованным и менее традиционным методам шпионажа, главным образом потому, что многие из шпионов, находившихся в Европе под дипломатическим прикрытием, были высланы.

Традиционно все три основные российские спецслужбы — ФСБ, СВР и ГРУ — размещали своих оперативников за рубежом под дипломатическим прикрытием. Они также использовали оперативников, выдававших себя за российских бизнесменов, туристов или журналистов.

Война значительно усложнила эту задачу. По оценкам Центра стратегических и международных исследований, за первые три месяца войны из российских посольств было выслано более 450 дипломатов, большинство из них — из Европы.

— Время после начала войны со всеми высылками (дипломатов, — Ред.) было роковым для российской разведывательной системы, и они пытались заменить ее другими вещами, — заявил весной в интервью газете Guardian один из сотрудников европейской разведки.

Многие каналы, которые ранее использовались Россией для агрессивного шпионажа, были закрыты. Когда в 2018 году Сергей Скрипаль был отравлен таким химическим веществом, как Новичок, отравителями были агенты ГРУ, которые использовали российские паспорта, выданные на поддельные имена, для получения британских виз.

Расследовательская организация Bellingcat отследила номера их паспортов до конкретного паспортного стола в России, что позволило идентифицировать многих других оперативников ГРУ, использовавших паспорта с аналогичными серийными номерами, и раскрыть многочисленных российских агентов.

Кроме того, после войны гражданам России стало гораздо сложнее получать визы для поездок в Великобританию или страны Шенгенской зоны, а это значит, что такие люди, как отравители Скрипаля, теперь будут испытывать трудности с получением виз, даже если их связи с ГРУ не будут обнаружены.

Все это означает, что Россия перешла к активизации “спящих ячеек” или передаче более активной шпионской работы неофициальным агентам и оперативникам. Это могут быть как граждане третьих стран, так и “нелегалы” — российские оперативники, выдающие себя за граждан третьих стран, которые годами кропотливо создают свое прикрытие.

Нелегалы, оставшиеся от советской программы, традиционно не занимаются активной шпионской деятельностью, что позволяет им влиться в общество для выполнения более долгосрочных задач.

Однако за последний год на Западе — в Норвегии, Бразилии, Нидерландах, Словении и Греции — были разоблачены по меньшей мере семь предполагаемых нелегалов. Некоторым удалось скрыться, и они, предположительно, вернулись в Россию, другие до сих пор находятся под арестом на Западе.

Трое подозреваемых в шпионаже в Великобритании были арестованы в феврале, через два месяца после того, как “Мария Мейер” и “Людвиг Гиш” были арестованы в Любляне (Словения). Власти этой страны считают, что эти двое — русские, выдававшие себя за аргентинцев, на самом деле были кадровыми офицерами СВР.

“Мейер” управляла художественной галереей в Любляне и использовала свое прикрытие для частых поездок, в том числе в Великобританию. Неизвестно, выполняла ли она шпионские задания в Британии, и нет никаких открытых доказательств, связывающих ее или других российских оперативников с тремя болгарами, которым предъявлены обвинения.

Источник : The Guardian

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