США договариваются с Ираном о прекращении продажи беспилотников России – СМИ

США подталкивают Иран прекратить продажу беспилотников России в рамках обсуждения более широкой “неписаной договоренности” между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности.

Об этом пишет Financial Times.

По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов в Россию.

Указано, что администрация американского президента Джо Байдена поднимала этот вопрос на непрямых переговорах в Катаре и Омане в этом году.

Обсуждения происходили параллельно с переговорами об обмене заключенными, в результате которых на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.

Ранее заместитель представителя Госдепа США Ведант Пател сообщил, что военное партнерство между Россией и Ираном усиливается, поддержка государства-агрессора в войне с Украиной со стороны официального Тегерана до сих пор остается самой большой, несмотря на имеющиеся санкции против РФ.

Источник : Financial Times

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