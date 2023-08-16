США договариваются с Ираном о прекращении продажи беспилотников России – СМИ
США подталкивают Иран прекратить продажу беспилотников России в рамках обсуждения более широкой “неписаной договоренности” между Вашингтоном и Тегераном по деэскалации напряженности.
Об этом пишет Financial Times.
По словам иранского чиновника и еще одного лица, информированного о переговорах, США хотят, чтобы Иран прекратил поставки беспилотников, а также запасных частей для беспилотных летательных аппаратов в Россию.
Указано, что администрация американского президента Джо Байдена поднимала этот вопрос на непрямых переговорах в Катаре и Омане в этом году.
Обсуждения происходили параллельно с переговорами об обмене заключенными, в результате которых на прошлой неделе Тегеран перевел четырех ирано-американских граждан из тюрьмы под домашний арест.
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