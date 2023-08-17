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Кирби отрицает переговоры США о членстве Украины в НАТО без оккупированных территорий

Джон Кірбі
Фото: Getty Images

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби опроверг информацию о том, что США якобы ведут переговоры о членстве Украины в НАТО в пределах территорий, подконтрольных Киеву, то есть без оккупированных Россией.

Об этом он заявил на брифинге в Вашингтоне, отвечая на вопросы журналистов.

— Ничего подобного. Это не так. Мы уже говорили о попытке найти путь к членству. Мы публично заявляли, что в будущем Украина будет членом НАТО, и на Вильнюсском саммите блок поддержал эту идею, а также концепцию, по которой будет разработан путь для этого окончательного членства, — объяснил он.

Кирби отметил, что сейчас все должны сосредоточиться на помощи Украине в отражении российской агрессии и возвращении территории, и именно этим занимаются Соединенные Штаты, напомнив о последнем пакете военной помощи, объявленном на этой неделе.

На днях глава канцелярии генсека НАТО Стивен Йенссен заявил, что возможным решением ситуации с безопасностью Украины и дальнейшим членством в блоке являются территориальные уступки со стороны официального Киева, что вызвало общественный резонанс. Вскоре чиновник назвал свое заявление ошибкой.

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Білий дім, Война в Украине, Джон Кірбі, Російська агресія, США-Украина, Украина-НАТО
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