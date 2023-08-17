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Юлия Соколова, редактор ленты

Сначала прекратите атаки на границе: Дуда ответил на призыв Лукашенко “улучшить отношения”

Анджей Дуда
Фото: Depositphotos

Если Беларусь действительно хочет улучшить отношения с Польшей, сначала она должна прекратить гибридные атаки на совместной границе.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.

Таким образом он отреагировал на недавнее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко, который внезапно объявил о намерениях улучшить отношения между странами.

По словам Дуды, речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим в течение многих месяцев пытается незаконно переправить на территорию Польши.

– Это ни для кого не секрет, у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем гибридной атакой. Поскольку никто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к границе, — подчеркнул Дуда.

Он напомнил, что граница Польши с Беларусью одновременно является границей Евросоюза. Поэтому Варшава несет ответственность перед союзниками.

Недавно Александр Лукашенко заявил, что якобы готов к улучшению отношений с Польшей, поскольку “соседей не выбирают”. Диктатор поручил своему правительству, в частности Министерству иностранных дел, предложить западным соседям “план добрососедства и мира”.

Ранее в Польше не исключали возможность закрытия границ с Беларусью в случае провокаций со стороны наемников ЧВК Вагнера. Такие действия могут быть согласованы с Литвой и Латвией.

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Источник: TVP Wilno, Polskie Radio 24

Анджей Дуда, Беларусь, Польша
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