Сначала прекратите атаки на границе: Дуда ответил на призыв Лукашенко “улучшить отношения”
Если Беларусь действительно хочет улучшить отношения с Польшей, сначала она должна прекратить гибридные атаки на совместной границе.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда во время встречи с латвийским коллегой Эдгарсом Ринкевичсом.
Таким образом он отреагировал на недавнее заявление белорусского диктатора Александра Лукашенко, который внезапно объявил о намерениях улучшить отношения между странами.
По словам Дуды, речь идет о сотнях мигрантов, которых белорусский режим в течение многих месяцев пытается незаконно переправить на территорию Польши.
– Это ни для кого не секрет, у нас есть видеодоказательства того, что мы не без основания называем гибридной атакой. Поскольку никто иной, как представители белорусских служб, белорусские офицеры участвовали в вытеснении мигрантов к границе, — подчеркнул Дуда.
Он напомнил, что граница Польши с Беларусью одновременно является границей Евросоюза. Поэтому Варшава несет ответственность перед союзниками.
Недавно Александр Лукашенко заявил, что якобы готов к улучшению отношений с Польшей, поскольку “соседей не выбирают”. Диктатор поручил своему правительству, в частности Министерству иностранных дел, предложить западным соседям “план добрососедства и мира”.
Ранее в Польше не исключали возможность закрытия границ с Беларусью в случае провокаций со стороны наемников ЧВК Вагнера. Такие действия могут быть согласованы с Литвой и Латвией.
Источник: TVP Wilno, Polskie Radio 24
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