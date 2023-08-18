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Илья Нежигай, редактор ленты

Весь Ливан остался без света из-за долгов перед энергокомпанией

Весь Ливан остался без света из-за долгов перед энергокомпанией
Фото: Pexels

Вчера, 16 августа, электроэнергетическая корпорация Ливана (EDL) объявила, что две электростанции прекратили работу по финансовым причинам, что привело к отключению электроэнергии по всей стране.

Корпорация сообщила, что оператор, компания Primesouth, проинформировала ее о приостановлении работы электростанций Deir Aamar и Zahrani из-за неуплаты операционной компании в иностранной валюте.

Как пишет Middle East Monitor, необходимая сумма погашения долга составляет не менее $10 млн.

По сообщению турецкого информагентства Anadolu, отключение электроэнергии продолжалось два часа утром и два часа вечером. Однако нестабильный характер энергоснабжения в Ливане означает, что большинство населения получает электроэнергию от частных генераторов, а не полагается на государственные электростанции.

— Согласно механизму, установленному Banque du Liban, доходы учреждения от сбора счетов за электроэнергию в ливанских фунтах переводятся в доллары, но это не делается с 25 мая. Хотя из доходов корпорации в ливанских фунтах доступна сумма в размере 2,517 млрд ливанских фунтов, что составляет более $37 млн, эта сумма не была переведена, — пояснили в EDL.

В корпорации отметили, что электростанции в Дейр-Аамаре и Захране “являются единственными двумя тепловыми электростанциями, которые в настоящее время подключены к национальной электрической сети, учитывая исключительные обстоятельства, сложившиеся в стране, поскольку они поставляют около 550 мегаватт”.

В сообщении отмечается, что приостановка “приведет к остановке производственных мощностей корпорации, а следовательно, электрическая сеть будет полностью отключена, и электроэнергия не будет поставляться потребителям”.

Частота отключений электроэнергии в Ливане резко возросла два года назад из-за экономического кризиса и неспособности правительства обеспечить иностранную валюту для импорта топлива.

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Отключение электроэнергии, электроэнергия, Енергобезпека, Ливан
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