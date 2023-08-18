Молдова намерена помогать Украине с транзитом зерна – Санду

Правительство Молдовы планирует помогать Украине с транзитом зерна. Сейчас планируют найти решение, которое будет способствовать экспорту украинского зерна разным странам.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в комментарии иностранным журналистам. Она отметила, что страна предлагала Украине помощь с транзитом зерна с начала полномасштабной войны.

— Не только сейчас, когда дунайские порты бомбили. Это сложная тема. Мы пытаемся найти решение, — утверждает она.

Сейчас Молдова ведет переговоры с Украиной, Румынией и Европейской комиссией. Это поможет согласовать интересы фермеров из этих стран и обеспечить транзит зерна из Украины, считает Санду.

Одно из решений — это быстрые инвестиции в транспортную и военно-морскую инфраструктуру для увеличения пропускной способности на этот период. Президент Молдовы отметила, что правительство хочет увеличить собственный экспорт и инфраструктуру, это можно сделать благодаря привлечению ресурсов Евросоюза.

Она признала, что на территории Молдовы недостаточно развита железнодорожная и морская инфраструктура. Теперь ситуация осложнилась из-за поступления больших объемов продовольствия из Украины.

Санду подчеркнула, что Украине необходимо сейчас помогать. Однако правительство приняло соответствующие меры для поддержки молдавских производителей, уверяет она.

Источник: RFI

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