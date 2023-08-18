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Юлия Захарченко, редактор ленты

Сообщено о подозрении российскому олигарху, который вывел активы украинского банка из-под налогообложения

ВВП гроші
Фото: Pixabay

Российскому олигарху, бывшему бенефициарному владельцу украинского частного банка, сообщили о подозрении. В конце июля этого года правительство национализировало указанный банк.

По данным Офиса генерального прокурора Украины, российский олигарх, который имеет гражданство РФ и Израиля, контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят кипрские компании, а также ранее — украинский частный банк.

Он вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, которые ранее принадлежали материнскому банку в РФ, привлекая подконтрольных ему учредителей и руководителей этих компаний.

В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента для обеспечения возможности применения условий льготного налогообложения, обеспечив умышленное уклонение от уплаты налогов в Украине.

Подконтрольные ему руководители оффшорных компаний подделали официальные и регистрационные документы украинского общества, в частности, предварительный договор купли-продажи корпоративных прав — доли в уставном капитале этого общества.

Его директором стало подставное и подконтрольное олигарху лицо. Так руководители оффшорных компаний способствовали российскому олигарху. Сейчас владелец банка находится за пределами Украины. Против него применили персональные специальные экономические и другие ограничительные санкции.

Во время расследования наложили арест на счета пяти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн грн, ценные бумаги — 12,2 млрд грн, корпоративные права — более 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, принадлежащих банку.

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Источник: Офис генпрокурора
Банк, Война в Украине, Деньги, Кипр, Податки, санкції
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