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Юлия Захарченко, редактор ленты

США продлили статус временной защиты для украинцев: что изменилось

українці за кордоном
Фото: Pexels

Министерство национальной безопасности США объявило о продлении статуса временной защиты для граждан Украины на 18 месяцев, то есть до 19 апреля 2025 года. Это решение приняли из-за полномасштабного вторжения России и продолжения боевых действий.

По данным американского МНБ, программу расширят, позволив подаваться на временную защиту украинцам, которые проживали в США по состоянию на 16 августа 2023 года.

В то же время студенты из Украины, которые учатся в США и находятся там по визе F-1, смогут подать запрос на разрешение на работу и уменьшить нагрузку, не теряя визу на время действия временной защиты.

— Военное вторжение России в Украину требует от США предоставления безопасности и защиты украинцам, — заявил американский министр национальной безопасности Алехандро Майоркас.

В МНБ утверждают, что сейчас временной защитой на территории США пользуются примерно 26 тыс. украинцев. Еще ориентировочно более 166 тыс. человек могут иметь право на получение этого статуса.

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Источник: Министерство нацбезопасности США

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