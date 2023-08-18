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Марта Бондаренко, редактор ленты

В порту Новороссийска бушует масштабный пожар: небо затянул черный дым

В порту Новороссийска бушует масштабный пожар: небо затянул черный дым

18 августа в городе Новороссийск Краснодарского края РФ вспыхнул масштабный пожар на территории порта.

Сообщается, что горят деревянные паллеты в грузовом терминале. Площадь пожара составляет 1,3 тыс. кв. м.

На видео видно, как над городом поднимается и тянется густой черный дым.

Пожар, Росія
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