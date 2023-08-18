Нуждается в проверкеМарта Бондаренко, редактор ленты
В порту Новороссийска бушует масштабный пожар: небо затянул черный дым
18 августа в городе Новороссийск Краснодарского края РФ вспыхнул масштабный пожар на территории порта.
Сообщается, что горят деревянные паллеты в грузовом терминале. Площадь пожара составляет 1,3 тыс. кв. м.
На видео видно, как над городом поднимается и тянется густой черный дым.
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Видео
Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко