Убивала недоношенных младенцев и сочувствовала родителям. В Британии медсестру приговорили к пожизненному заключению

Медсестру неонатального отделения Люси Летби, которую прозвали самым страшным детским серийным убийцей в современной британской истории, признали виновной в убийстве семи младенцев и покушении на убийство еще шестерых новорожденных.

Как сообщает The Guardian, 33-летняя Люси Летби была осуждена за “настойчивое, расчетливое и хладнокровное” убийство недоношенных детей в отделении, где она работала в больнице Графини Честер на северо-западе Британии.

По данным следствия, среди ее жертв были две тройни, и девочка, родившаяся на 10 недель раньше срока, которую Летби убила лишь с четвертой попытки.

Во время оглашения приговора убитые горем родители задыхались и плакали, а сама Летби отказалась возвращаться в суд, чтобы услышать следующие приговоры, впрочем, на предыдущем слушании склонила голову и рыдала.

В суде эксперты доказали, что медсестра отделения интенсивной терапии вводила детям инсулин, воздух или накачивала молоко. Чаще всего, она делала это во время ночных смен, когда родителей младенцев не было рядом.

После хладнокровных убийств Летби искала семьи родителей своих жертв в Facebook и социальных сетях и отправляла им открытки с соболезнованиями.

Когда случаи смертности детей стали учащаться, в больнице начали что-то подозревать и перевели медсестру с ночных смен.

Свои преступления она совершила в период с 2012 по 2016 год. Задержали медсестру в 2017, после того, как одна из матерей застукала ее с поличным, во время очередной попытки убить младенца.

Во время обыска в доме Люси Летби в Честере следователи обнаружили медицинские записи, в которых подробно описывалось, какие лекарства и кому она вводила.

Сейчас более 70 детективов продолжают расследовать другие случаи смертей преждевременно рожденных малышей, чтобы выяснить, причастна ли к ним медсестра.

Присяжные совещались 20 дней и впоследствии признали Люси Летби виновной в страшных преступлениях. Ей грозит пожизненное заключение.

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Источник : The Guardian

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