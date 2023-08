Отказ от газа из РФ: Евросоюз досрочно заполнил хранилища на 90%

Страны Европейского Союза с опережением графика заполнили свои газовые хранилища на 90%.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это поможет блоку безопасно пройти зимний период.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС продолжит работу над привлечением более разнообразных источников энергии на будущее.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule.

This will help us be safe this winter.

Together, we are weaning ourselves off Russian gas.

And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023