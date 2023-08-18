Отказ от газа из РФ: Евросоюз досрочно заполнил хранилища на 90%

Страны Европейского Союза с опережением графика заполнили свои газовые хранилища на 90%.

Как отметила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, это поможет блоку безопасно пройти зимний период.

– Запасы газа в ЕС достигли 90% значительно раньше запланированного срока. Это поможет нам быть в безопасности этой зимой. Вместе мы отказываемся от российского газа, – подчеркнула она.

Глава Еврокомиссии добавила, что ЕС продолжит работу над привлечением более разнообразных источников энергии на будущее.

The EU’s gas storage has reached 90%, well ahead of schedule. This will help us be safe this winter. Together, we are weaning ourselves off Russian gas. And we keep working in parallel on more diverse energy supplies for the future.#REPowerEU — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 18, 2023

По последним данным компании Gas Infrastructure Europe, Евросоюз достиг цели по заполнению газохранилищ на 90% примерно на 2,5 месяца раньше, чем планировалось. Крайний срок был 1 ноября.

Согласно новым правилам хранения газа, утвержденным ЕС в прошлом году, страны-члены блока должны ежегодно заполнять свои газохранилища на 90% до начала ноября.

Европейский Союз принял ряд мер после энергетического кризиса, вызванного полномасштабным вторжением РФ в Украину, чтобы лучше подготовиться к зиме. Речь идет, например, о снижении потребления газа на 18% с августа 2022-го по май 2023 года. Эту норму продлили еще на год.

Кроме того, постепенно отказываясь от газа из РФ, блок активно искал альтернативные источники поставок.

Также происходят совместные закупки газа через Энергетическую платформу ЕС. Блок хочет сделать постоянными такие закупки. Они стали антикризисной мерой после отказа от импорта из РФ.

Источник : Еврокомиссия

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