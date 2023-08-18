єЧерга для пассажирских автобусов: изменятся условия в некоторых пунктах пропуска

Проект єЧерга станет доступным в тестовом режиме для пассажирских автобусов в некоторых пунктах пропуска. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По данным ГПСУ, с понедельника, 21 августа, кроме пунктов пропуска Ягодин — Дорогуск и Устилуг — Зосин, движение автобусов регулярных и нерегулярных рейсов через МАПП будет возможно только по записи в Электронной очереди пересечения границы на следующих пунктах пропуска:

Краковец — Корчева (Львовская область);

Шегини — Медика (Львовская область);

Порубное — Сирет (Черновицкая область);

Мамалыга — Кривая (Черновицкая область).

Еще со среды, 23 августа, к этим пунктам пропуска добавится Чоп — Захонь (Закарпатская область). В Укртрансбезопасности отмечают, что пересечение границы здесь будет возможно только по записи в электронной очереди на сайте echerha.gov.ua.

Пассажирским перевозчикам, которые зарегистрировались в онлайн-очереди, стоит приезжать в пункт пропуска в предусмотренное автобусным маршрутом время. В тестовом периоде система не будет предлагать время заезда на пункт пропуска для автобусов.

Для бронирования места в єЧерга водителю автобуса нужно:

на сайте echerha.gov.ua нажать Стать в очередь;

выбрать Автобус и нажать Стать в очередь;

выбрать пункт пропуска;

заполнить данные водителя, автобуса;

проверить все внесенные данные и нажать Стать в очередь.

Важно, что водитель автобуса может продлить очередь один раз на 4, 6, 8 или 10 часов, если ему понадобилось больше времени на дорогу.

Сведения о водителе или транспортном средстве можно изменить только один раз, но место в очереди будет сохранено.

Проект Электронная очередь пересечения границы реализуется Министерством развития общин, территорий и инфраструктуры в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Государственной службой по безопасности на транспорте, Государственным агентством восстановления и развития инфраструктуры, Государственной таможенной службой и ГПСУ при поддержке USAID/UK aid проекта Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS.

Источник: Укртрансбезопасность

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