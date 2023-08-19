Небо стало красным: в Канаде бушуют масштабные лесные пожары
В Северо-Западных территориях Канады бушуют масштабные пожары, из-за которых многим жителям пришлось эвакуироваться.
Как сообщает CNN, приказы об эвакуации отдали в канадском городе Йеллоунайф, где проживает около 20 тыс. человек, а также в нескольких населенных пунктах на северо-западе. Сообщается, что масштабный пожар надвигается на город и главную магистраль.
В соцсетях публикуют видео, на котором воздух в регионе окрасился в кроваво-красный цвет.
#WATCH Wildfire smoke turns sky red in Fort Smith #NorthwestTerritories#Wildfire #Canada #FortSmith #Fire #Climate #ForestFire #Weather #Viral #Fire #Firefighters pic.twitter.com/JnyxFsE0Vd
— Nitesh rathore (@niteshr813) August 16, 2023
Отмечается, что дым от масштабных пожаров в Канаде докатился до США, принеся с собой вредное загрязнение и ухудшив качество воздуха.
— Мы продолжим сосредотачиваться на помощи наиболее уязвимым слоям населения и будем там столько, сколько потребуется, — сказал министр обороны Билл Блэр.
По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.
More footage from Kelowna BC#Kelownafire #BritishColumbia #BC #Canada #Fire #wildfire pic.twitter.com/yNQM59Ie7K
— T R U T H P O L E (@Truthpole) August 18, 2023
Летом 2023 года в результате пожаров в Северо-Западных территориях сгорело более 2 млн гектаров леса. Сейчас по всей территории активны 236 лесных пожаров, поэтому цифра, вероятно, возрастет.
В этом году пожары охватили части почти всех 13 провинций и территорий Канады. Для борьбы с огненной стихией привлекали армейские подразделения.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов