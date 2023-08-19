Небо стало красным: в Канаде бушуют масштабные лесные пожары

В Северо-Западных территориях Канады бушуют масштабные пожары, из-за которых многим жителям пришлось эвакуироваться.

Как сообщает CNN, приказы об эвакуации отдали в канадском городе Йеллоунайф, где проживает около 20 тыс. человек, а также в нескольких населенных пунктах на северо-западе. Сообщается, что масштабный пожар надвигается на город и главную магистраль.

В соцсетях публикуют видео, на котором воздух в регионе окрасился в кроваво-красный цвет.

Отмечается, что дым от масштабных пожаров в Канаде докатился до США, принеся с собой вредное загрязнение и ухудшив качество воздуха.

— Мы продолжим сосредотачиваться на помощи наиболее уязвимым слоям населения и будем там столько, сколько потребуется, — сказал министр обороны Билл Блэр.

По словам министра по делам муниципалитета и общин Шейна Томпсона, чрезвычайное положение позволяет выделить больше ресурсов для тушения более 230 активных пожаров.

Летом 2023 года в результате пожаров в Северо-Западных территориях сгорело более 2 млн гектаров леса. Сейчас по всей территории активны 236 лесных пожаров, поэтому цифра, вероятно, возрастет.

В этом году пожары охватили части почти всех 13 провинций и территорий Канады. Для борьбы с огненной стихией привлекали армейские подразделения.

Источник : CNN

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