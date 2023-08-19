Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Во Львове избили трансгендерную военную, которая приехала на похороны матери: омбудсмен отреагировал на инцидент
Срочно
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: 128 пострадавших, есть погибшие
Загадочная гибель двух 12-летних девочек в Киеве. Дети выпали из многоэтажки
Сотни поврежденных домов, школы: последствия атаки дронов на Хмельницкую область
Срочно
В Киеве в районе кольцевой дороги прогремели взрывы: в МВД рассказали, что произошло
Мир
Юлия Захарченко, редактор ленты

Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер

Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер
Фото: Офис президента

Правительство Швеции будет продолжать передавать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине все время, сколько будет необходимо для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил в Стокгольме после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он напомнил, что шведское правительство недавно выделило 13-й военный пакет помощи Украине, который на этот раз будет сконцентрирован на ремонте и поддержке уже обеспеченных возможностей.

— Это CV-90, танки Leopard, а также артиллерийские системы. Конечно, запасные части и боеприпасы. Также этот объем охватывает составляющую разминирования, — отметил Кристерссон.

Премьер Швеции отметил, что недавно уже был инициирован другой долговременный проект военной поддержки Украины.

В частности, речь идет о подписанной декларации между Швецией и Украиной, которая касается совместного производства боевых машин пехоты CV-90.

Читайте также
Зеленский сообщил об испытаниях шведских самолетов Gripen украинскими пилотами
Grippen

Война в Украине, Военная техника, Танки для Украины, українські військові, Швеция
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
РФ ударила ракетой по центру Чернигова: 128 пострадавших, есть погибшие
Чернігів після ракетного удару РФ 19 серпня 2023
Будет нападением на страну-перевозчика: Данилов об угрозах РФ для судов в Черном море
Олексій Данілов - секретар РНБО
Маляр об ударе РФ по Чернигову: враг ищет наиболее символические и уязвимые для нас цели
Ганна Маляр
Зеленский сообщил об испытаниях шведских самолетов Gripen украинскими пилотами
Grippen
Там обычные дома, городской театр: Зеленский выразил соболезнования родным пострадавших в Чернигове
Володимир Зеленський
Игры
Видео
Достижения есть каждый день: как украинские минометчики уничтожают врага на Востоке

Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.

Владислав Круглов
Черноморские игры 2023: чем запомнился фестиваль в Киеве и кто победил
Чорноморські Ігри 2023
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (18.08.2023)
Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (18.08.2023)
Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 10:30 (18.08.2023)
Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь