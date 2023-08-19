Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер
Правительство Швеции будет продолжать передавать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине все время, сколько будет необходимо для защиты от полномасштабной российской агрессии.
Об этом заявил в Стокгольме после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.
Он напомнил, что шведское правительство недавно выделило 13-й военный пакет помощи Украине, который на этот раз будет сконцентрирован на ремонте и поддержке уже обеспеченных возможностей.
— Это CV-90, танки Leopard, а также артиллерийские системы. Конечно, запасные части и боеприпасы. Также этот объем охватывает составляющую разминирования, — отметил Кристерссон.
Премьер Швеции отметил, что недавно уже был инициирован другой долговременный проект военной поддержки Украины.
В частности, речь идет о подписанной декларации между Швецией и Украиной, которая касается совместного производства боевых машин пехоты CV-90.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов