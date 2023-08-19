Швеция сконцентрируется на ремонте и поддержке переданной Украине военной техники — премьер

Правительство Швеции будет продолжать передавать политическую, военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украине все время, сколько будет необходимо для защиты от полномасштабной российской агрессии.

Об этом заявил в Стокгольме после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон.

Он напомнил, что шведское правительство недавно выделило 13-й военный пакет помощи Украине, который на этот раз будет сконцентрирован на ремонте и поддержке уже обеспеченных возможностей.

— Это CV-90, танки Leopard, а также артиллерийские системы. Конечно, запасные части и боеприпасы. Также этот объем охватывает составляющую разминирования, — отметил Кристерссон.

Премьер Швеции отметил, что недавно уже был инициирован другой долговременный проект военной поддержки Украины.

В частности, речь идет о подписанной декларации между Швецией и Украиной, которая касается совместного производства боевых машин пехоты CV-90.

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