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Илья Нежигай, редактор ленты

В Латвии задержали таксиста, который собирал данные в пользу России

шпигуни РФ
Фото: Depositphotos

В Латвии задержали водителя такси, которой подозревается в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Об этом сообщает латвийское агентство Delfi со ссылкой на Службу госбезопасности Латвии.

По данным правоохранителей, подозреваемый, который является участником Telegram-канала “Антифашисты Прибалтики”, систематически и целенаправленно собирал и предоставлял участникам сообщества данные, которые могли бы быть использованы против интересов нацбезопасности Латвии.

— По месту жительства мужчины было обнаружено несколько средств массовой информации, а также символы, подтверждающие его прокремлевские идеологические убеждения, — такие как флаги России и СССР. 17 августа суд наложил арест на подозреваемого в качестве меры безопасности по настоянию СГБ, — говорится в сообщении.

Служба госбезопасности Латвии добавила, что в рамках расследования было установлено, что указанный гражданин регулярно общался с членами преступной организации “Антифашисты Прибалтики”.

По данным СГБ, мужчина “направил им информацию о персонале и технике вооруженных сил союзных государств, инфраструктуре Рижского порта и аэропорта, нефтяных терминалах, полигоне беспилотников, а также других стратегически важных объектах на территории Латвии”.

Обвиняемого подозревают в передаче сообществу “информацию о лицах и компаниях в Латвии, которые поддерживают Украину и выступают против российской агрессии”.

— Указанные действия таксист выполнял как по собственной инициативе, так и во время выполнения конкретных задач организации “Антифашисты Прибалтики”. Сбору информации способствовала работа таксистом, которая давала ему возможность относительно беспрепятственно находиться рядом с аэропортом, портом и другими стратегически важными объектами, — говорится в сообщении.

Ранее британское издание The Guardian сообщало, что Российская Федерация чаще начала обращаться к своим неофициальным агентам в западных странах, чтобы восстановить шпионский потенциал, утраченный после 24 февраля 2022 года.

Латвия, Російська агресія, Росія, Таксі, Шпигуни
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