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Малиновская Ангелина, редактор ленты

Идите и оплатите счет этих идиотов: в Албании во время визита Мелони произошел скандал с итальянскими туристами

премʼєрка Італії Джорджія Мелоні
Фото: Getty Images

Албания в этом году очень популярна среди итальянцев благодаря своим ценам на отдых. Но не все приезжие ведут себя как положено.

Так, в городе Берат итальянцы сбежали из ресторана, не заплатив. Это произошло именно тогда, когда премьер Италии Джорджия Мелони приехала в Албанию по приглашению здешнего премьера Эди Рамы.

Она прочитала в новостях о недостойном поведении итальянцев и не осталась в стороне.

— Идите и оплатите счет этих идиотов, пожалуйста, — якобы сказала Мелони итальянскому послу в Албании. По крайней мере так передал ее слова премьер Рама.

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Франческо Лоллобрижида, министр сельского хозяйства Италии и родственник Мелони, отметил, что это было вопросом национального престижа.

— Она предложила оплатить счет. Посол как раз возвращался в Тирану и мог это сделать. Несколько нечестных лиц не должны позорить нацию честных людей, — сказал он.

Господин Рама заявил в интервью на прошлой неделе, что Албания ожидает принять в этом году около 500 тысяч итальянцев. Многие из них отказались от отдыха дома из-за высоких цен и вместо этого отправились на более дешевые Балканы.

Источник: ВВС
Италия, Відпочинок, ресторан
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