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Валентина Летяк, редактор ленты

Германия получила запрос Украины на оборудование для разминирования – Бербок

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Украинское правительство обратилось к Германии с просьбой предоставить специальное оборудование для разминирования территорий, что ускорит контрнаступление Сил обороны.

Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.

По ее словам, огромные территории, заминированные российскими оккупационными военными на юго-востоке Украины, сдерживают продвижение украинских военных.

— Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только как немцы, но вместе с другими партнерами, — подчеркнула глава МИД Германии.

Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что после масштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной в мире, а ВСУ страдают от критической нехватки людей и техники, способных разминировать линию фронта, из-за больших потерь в инженерных бригадах.

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Источник: The Guardian
Война в Сирии, ВСУ, контрнаступ, Минирование, МЗС Німеччини, Украина-Германия
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