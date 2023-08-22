Германия получила запрос Украины на оборудование для разминирования – Бербок
Украинское правительство обратилось к Германии с просьбой предоставить специальное оборудование для разминирования территорий, что ускорит контрнаступление Сил обороны.
Об этом сообщила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок на пресс-конференции в Берлине.
По ее словам, огромные территории, заминированные российскими оккупационными военными на юго-востоке Украины, сдерживают продвижение украинских военных.
— Сейчас мы обсуждаем, как мы можем удовлетворить этот запрос, не только как немцы, но вместе с другими партнерами, — подчеркнула глава МИД Германии.
Недавно министр обороны Алексей Резников заявил, что после масштабного вторжения России Украина стала самой заминированной страной в мире, а ВСУ страдают от критической нехватки людей и техники, способных разминировать линию фронта, из-за больших потерь в инженерных бригадах.
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