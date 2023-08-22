РФ искажает историю, распространяет теории заговора и дезинформацию: заявление Еврокомиссии
Россия вернула полномасштабную войну на европейский континент, пытается исказить историю и распространяет теории заговора, чтобы подорвать демократию.
Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии к 23 августа – Европейскому дню памяти жертв сталинизма и нацизма.
С совместным заявлением выступили вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова и комиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.
Они отметили, что в феврале прошлого года Европа и весь мир в ужасе наблюдали, как российский диктатор Владимир Путин вернул на континент войну, преследования и незаконную оккупацию.
– Государственный аппарат РФ искажает историю и распространяет теории заговора с целью отравить наши демократии злонамеренной дезинформацией. Мы продолжим нашу работу по продвижению исторической осведомленности и предоставлению фактов для устранения таких искажений, где бы мы их не обнаружили, — подчеркивается в заявлении.
Еврокомиссары напомнили, что сегодня украинцы борются за мир и демократию. Они заверили, что Евросоюз будет поддерживать наше государство столько, сколько потребуется, поскольку речь идет о “защите наших демократий”.
– Наша свобода не подлежит обсуждению, как и свобода Украины, – отмечается в заявлении.
По мнению еврокомиссаров, несмотря на то, что в Европе снова гибнут люди во время войны, история может дать надежду.
Они напомнили, что после Второй мировой войны удалось построить мирную Европу, “союз демократий”. Были созданы демократические институты в странах, которые недавно “находились под удушливым игом авторитаризма”.
– Мы преодолели войну и угнетения, чтобы жить как свободные и равные граждане в Союзе, построенном на мире, демократии, верховенстве закона и основных правах… Пусть этот день станет постоянным напоминанием о нашей ответственности за поддержку мира, демократии и всех ценностей, на которых был учрежден Европейский Союз, – говорится в заявлении.
Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма ежегодно приходится на 23 августа. Именно в этот день в 1939 году был подписан пакт Молотова – Риббентроп между нацистской Германией и СССР. Этот документ стал предвестником Второй мировой войны. Он предусматривал раздел Европы на так называемые сферы влияния между СССР и нацистской Германией и открыл путь для вторжения в Польшу 1 сентября 1939 года.
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