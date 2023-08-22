США постоянно готовятся к войне с Россией в Европе — Ходжес
Соединенные Штаты Америки постоянно готовятся к войне с Россией в Европе.
Об этом в интервью LIGA.net рассказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос, готовы ли США к гипотетической войне с Россией в Европе.
– Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение, – сказал он.
Ходжес отметил, что США постоянно готовы в случае вооруженной агрессии России против США или стран ЕС.
– Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе.Когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет, – добавил генерал.
Также он рассказал, что сейчас в Европе дислоцируются около 100 тыс. американских солдат.
– Эти цифры — не секрет. В целом из всех сил США в Европе (если считать армию, флот, авиацию, морскую пехоту) – это около 100 000.
Это и активный резерв, который расквартирован и развернут в Западной Европе: в Германии, Италии, Испании и Турции. А также те, кто находятся на ротации — преимущественно в Польше, Румынии и странах Балтии, – отметил военный.
Ходжес прокомментировал и возможность применения Россией ядерного оружия. По его мнению, это маловероятно, впрочем, мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны.
– У России тысячи ядерных боеголовок, и им явно безразлично, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это крайне маловероятно.
У русских будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие. Они не будут иметь никакой пользы от этого, – добавил генерал.
Напомним, Бен Ходжес объяснил, почему контрнаступление Сил обороны Украины идет медленно.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов