США постоянно готовятся к войне с Россией в Европе — Ходжес

Соединенные Штаты Америки постоянно готовятся к войне с Россией в Европе.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал американский генерал в отставке Бен Ходжес, отвечая на вопрос, готовы ли США к гипотетической войне с Россией в Европе.

– Армия и авиация, все наши службы постоянно тренируются, поддерживают боеспособность. Чтобы послать сигнал Кремлю: мы готовы. Это сдерживание. И, конечно, постоянно работая с нашими союзниками на учениях, мы все стараемся увеличить наши возможности противовоздушной и противоракетной обороны, материально-техническое обеспечение, – сказал он.

Ходжес отметил, что США постоянно готовы в случае вооруженной агрессии России против США или стран ЕС.

– Я бы сказал, что мы всегда готовимся к войне с Россией в Европе.Когда еще я был лейтенантом в 1981 году в Западной Германии во время холодной войны. Наша работа ежедневно заключалась в том, чтобы быть готовыми воевать против СССР, если тот нападет, – добавил генерал.

Также он рассказал, что сейчас в Европе дислоцируются около 100 тыс. американских солдат.

– Эти цифры — не секрет. В целом из всех сил США в Европе (если считать армию, флот, авиацию, морскую пехоту) – это около 100 000.

Это и активный резерв, который расквартирован и развернут в Западной Европе: в Германии, Италии, Испании и Турции. А также те, кто находятся на ротации — преимущественно в Польше, Румынии и странах Балтии, – отметил военный.

Ходжес прокомментировал и возможность применения Россией ядерного оружия. По его мнению, это маловероятно, впрочем, мы должны серьезно воспринимать угрозу ядерной войны.

– У России тысячи ядерных боеголовок, и им явно безразлично, сколько невинных людей они убивают. Но я также считаю, что это крайне маловероятно.

У русских будет ноль, ноль положительных результатов, если они используют ядерное оружие. Они не будут иметь никакой пользы от этого, – добавил генерал.

Напомним, Бен Ходжес объяснил, почему контрнаступление Сил обороны Украины идет медленно.

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