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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Москве и области снова утром взрывы: что известно

Підмосков'я

Сегодня ночью, 22 августа, в Москве и Подмосковье снова было неспокойно — жители слышали взрывы. Предварительно, есть попадание ударного БпЛА.

Взрывы были слышны в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье. В Красногорске в квартирах местных вылетели окна.

А момент прилета даже попал на видео.

В аэропортах Внуково и Домодедово прекратили полеты, объявлен режим Ковер.

По сообщениям российских СМИ, виднеется дым у здания правительства Московской области, один из БпЛА упал на шоссе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сегодня ночью якобы два беспилотника были перехвачены ПВО: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме.

По словам Воробьева, якобы возгораний нет.

Фото: ASTRA

Безпілотники, Взрыв, Москва
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