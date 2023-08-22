В Москве и области снова утром взрывы: что известно
Сегодня ночью, 22 августа, в Москве и Подмосковье снова было неспокойно — жители слышали взрывы. Предварительно, есть попадание ударного БпЛА.
Взрывы были слышны в московском районе Строгино и в Красногорске, что в Подмосковье. В Красногорске в квартирах местных вылетели окна.
А момент прилета даже попал на видео.
В аэропортах Внуково и Домодедово прекратили полеты, объявлен режим Ковер.
По сообщениям российских СМИ, виднеется дым у здания правительства Московской области, один из БпЛА упал на шоссе.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что сегодня ночью якобы два беспилотника были перехвачены ПВО: в Часцах в Одинцовском городском округе и в Красногорске, в Павшинской пойме.
По словам Воробьева, якобы возгораний нет.
Фото: ASTRA
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