На месте Ту-22М3 — черное пятно: появились спутниковые фото авиабазы РФ в Сольцах после удара

Спутниковые снимки показали последствия атаки на российскую авиабазу Сольцы в Новгородской области, где стояли российские бомбардировщики Ту-22М3.

Соответствующие фото публикует британский телеканал Sky News со ссылкой на компанию Planet Labs PBC, которая сделала снимки.

В последние несколько дней в сети обсуждается информация о якобы имевшем место нападении украинского беспилотника на российскую авиабазу.

После сообщений о взрывах, Москва сообщила, что в субботу, 19 августа, украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по новгородской авиабазе Сольцы, уничтожив один из боевых самолетов.

Теперь на спутниковых снимках, опубликованных компанией Planet Labs PBC, видны последствия удара.

Судя по всему, 16 августа на перроне авиабазы были припаркованы 10 стратегических бомбардировщиков Ту-22М.

К 21 августа — через два дня после атаки — все эти бомбардировщики улетели.

На одном из перронов, где был припаркован один из Туполевых, виднелось большое черное пятно, вероятно, являющееся последствием атаки.

Ранее министерство обороны Великобритании заявляло, что атака, скорее всего, была произведена с территории России и, вероятно, уничтожила сверхзвуковой дальний бомбардировщик Ту-22М3, обладающий возможностью переносить ядерное оружие.

По данным Украины, Россия использовала Ту-22М3 для бомбардировок складов с боеприпасами на территории Украины.

Западные военные эксперты полагают, что российская армия располагает примерно 60 такими самолетами.

Источник : Sky News

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