Россияне заявили об атаке БпЛА вблизи аэродрома Шайковка
Россияне заявили об атаке беспилотников днем 23 августа и сбитии дронов вблизи села Шайковка, что неподалеку от военного аэродрома.
Об этом в Telegram сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.
— Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БпЛА, — говорится в сообщении.
Также Шапша утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.
Напомним, 21 августа БпЛА атаковали аэродром Шайковка в Калужской области и повредили по меньшей мере один самолет Ту-22М3.
По словам Андрея Юсова, атаку устроили спецагенты, которые выполнили задание в четкой координации с ГУР.
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