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Валентина Чорна, редактор ленты

Россияне заявили об атаке БпЛА вблизи аэродрома Шайковка

БПЛА безпілотник
Фото: Depositphotos

Россияне заявили об атаке беспилотников днем 23 августа и сбитии дронов вблизи села Шайковка, что неподалеку от военного аэродрома.

Об этом в Telegram сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша.

— Днем на территории Кировского района, вблизи с. Шайковка, силами ПВО были уничтожены два БпЛА, — говорится в сообщении.

Также Шапша утверждает, что пострадавших и разрушений инфраструктуры нет.

Напомним, 21 августа БпЛА атаковали аэродром Шайковка в Калужской области и повредили по меньшей мере один самолет Ту-22М3.

По словам Андрея Юсова, атаку устроили спецагенты, которые выполнили задание в четкой координации с ГУР.

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аеродром, Безпілотники, Дрони, Росія
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