Сколько самолетов Ту-22М3 осталось в России — ответ разведки
Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволили существенно сократить возможность ударов агрессора ракетами Х-22 на территории Украины. Всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов РФ.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.
— Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это будут единицы. Ту-22 у них исправных оставалось около 31. Теперь 29, минус еще два тех, которые будут находиться на ремонте, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают, — обратил внимание руководитель ГУР.
Буданов отметил, что во время операций на российских военных аэродромах Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два российских самолета, еще два — повреждены. Последние два со временем будут отремонтированы — это нужно понимать, считает он.
Руководитель разведки отметил, что ГУР Минобороны Украины хорошо известны люди с территории Российской Федерации, которые выполнили эти задачи.
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш