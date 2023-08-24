Сколько самолетов Ту-22М3 осталось в России — ответ разведки

Последние операции против российских стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 позволили существенно сократить возможность ударов агрессора ракетами Х-22 на территории Украины. Всего в воздушных операциях против Украины участвуют 436 самолетов РФ.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в комментарии журналистам.

— Это много. Но если вы спросите, сколько среди них Ту-22, то это будут единицы. Ту-22 у них исправных оставалось около 31. Теперь 29, минус еще два тех, которые будут находиться на ремонте, то есть 27. То есть не так много тех, которые на самом деле летают, — обратил внимание руководитель ГУР.

Буданов отметил, что во время операций на российских военных аэродромах Сольцы и Шайковка полностью уничтожены два российских самолета, еще два — повреждены. Последние два со временем будут отремонтированы — это нужно понимать, считает он.

Руководитель разведки отметил, что ГУР Минобороны Украины хорошо известны люди с территории Российской Федерации, которые выполнили эти задачи.

Источник : Радио Свобода

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