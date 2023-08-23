В России разбился военный самолет: есть погибшие
В Тверской области разбился военный самолет РФ.
Об этом пишут росСМИ.
Некоторые паблики пишут, что по неподтвержденным данным, 4 человека погибли, еще 3 пострадали. Другие росСМИ утверждают, что погибли все 7 человек, которые находились на борту.
Ждем подтверждения от Генштаба.
По предварительным данным, в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Он летел со стороны Подмосковья.
По данным Baza, Самолет принадлежит Евгению Пригожину.
К слову, в середине августа в Краснодарском крае России разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, в результате чего один член экипажа погиб.
Фото: Baza
86 дней в Азовстали под постоянным прицелом российских террористов. 11 месяцев плена. Адская Оленовка и российская тюрьма. Все это пережила 55-летняя одесситка Светлана Воровая. Она вступила в полк Азов после гибели сына на войне и была там деловодом. Сейчас Светлана на свободе, проходит реабилитацию и, несмотря на пережитый ад, планирует вернуться на службу.Кристина Гавриш