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Малиновская Ангелина, редактор ленты

В России разбился военный самолет: есть погибшие

В России разбился военный самолет: есть погибшие

В Тверской области разбился военный самолет РФ.

Об этом пишут росСМИ.

Некоторые паблики пишут, что по неподтвержденным данным, 4 человека погибли, еще 3 пострадали. Другие росСМИ утверждают, что погибли все 7 человек, которые находились на борту.

Ждем подтверждения от Генштаба.

По предварительным данным, в Тверской области потерпел крушение самолет Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795. Он летел со стороны Подмосковья.

По данным Baza, Самолет принадлежит Евгению Пригожину.

К слову, в середине августа в Краснодарском крае России разбился военный учебно-тренировочный самолет L-39, в результате чего один член экипажа погиб.

Фото: Baza

Война в Украине, Літаки, літаки РФ, Росія
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