Разведка США считает, что Пригожин погиб в авиакатастрофе — WSJ

Американские чиновники заявили, что самолет, на борту которого находился главарь ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, разбился в результате заговора с целью убийства.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Также отмечается, что самолет не был сбит ракетой класса “земля-воздух”.

Согласно предварительным оценкам правительства США, которые являются неполными, на самолете взорвалась бомба. Также рассматривается и версия саботажа.

В то же время издание The New York Times пишет, что на Западе подтверждают факт гибели Пригожина в результате авиакатастрофы.

Представитель разведки на условиях анонимности сказал, что “существует высокая вероятность” того, что главарь Вагнера был на борту самолета, который разбился накануне.

Напомним, вечером 23 августа в Тверской области России разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибло 10 человек.

В Институте изучения войны (ISW) пришли к выводу, что именно Путин приказал российскому Минобороны сбить самолет Пригожина.

Таким образом диктатор хотел восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, которое ему нанес мятеж ЧВК Вагнера 24 июня.

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