США не причастны: советник Байдена говорил с советником Путина после мятежа Пригожина

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан разговаривал по телефону с одним из главных советников президента России Владимира Путина в июне сразу после неудачного мятежа Пригожина.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США.

По данным источников, Салливан разговаривал с Юрием Ушаковым, бывшим послом России в Вашингтоне.

– Целью было донести, что США не причастны к событиям и рассматривают их как внутреннее дело. По их словам, целью было отдалить США от дела и избежать любой дальнейшей эскалации, – пишет издание.

Мятеж Пригожина и поход на Москву

Напомним, 23 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. Боевики без какого-либо сопротивления зашли в Ростов и несколько городов РФ, где люди их встречали с цветами.

Поход террористической организации на Москву остановился в 200 км от столицы РФ, когда Пригожин договорился с кремлевским вассалом Александром Лукашенко об отводе войск.

Смерть Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибли 10 человек.

Родственники 39-летней стюардессы Кристины Распоповой, которая работала на самолете главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время авиакатастрофы, рассказали, что за несколько дней до трагедии Кристина рассказывала родным, что самолет при странных обстоятельствах забрали на ремонт. А перед самым вылетом его задержали.

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