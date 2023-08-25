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Был достигнут консенсус: Столтенберг рассказал, когда Швеция присоединится к НАТО

Єнс Столтенберг
Фото: Офис президента

Швеция станет членом НАТО осенью. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время интервью с шведским телеканалом SVT в Осло.

— Я всегда очень осторожно отношусь к конкретным датам, но я настроен оптимистично, — сказал он.

Этому предшествовало решение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда он одобрил заявку Швеции в НАТО на саммите в Вильнюсе в начале июля.

Однако с тех пор прошло еще больше времени, и Швеция до сих пор не стала полноправным членом НАТО, поскольку решение еще должно быть одобрено турецким и венгерским парламентами.

— В Вильнюсе был достигнут консенсус; как только Национальное собрание соберется, оно сможет ратифицировать решение, — говорит Столтенберг.

Проблема заключается в том, что парламент Турции был закрыт в течение лета, и поэтому Швеции пришлось ждать, пока парламент вновь откроется, что может занять до 1 октября.

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Отметим, что в ожидании одобрения заявки Швеции в НАТО в шведских городах прошло несколько акций, в которых осквернялось священное писание Ислама — Коран. Параллельно с этим в ряде мусульманских стран были явно задеты такими действиями отдельных шведских активистов. К примеру, в Багдаде сотни протестующих ворвались в посольство Швеции страны и подожгли его.

Реакцией правительства Швеции были заявления о попытка ограничить подобные акции на законодательном уровне.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО после вторжения России в Украину — в 2022 году. С тех пор членство получила Финляндия, когда же членство Швеции было одобрено парламентами всех государств-членов НАТО, кроме Венгрии и Турции.

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Йенс Столтенберг, НАТО, Туреччина, Швеция
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