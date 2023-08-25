Смерть Пригожина может создать для Путина еще больше проблем — СМИ

Вероятная гибель лидера террористической организации ЧВК Вагнер Евгения Пригожина в авиакатастрофе делает Путина сильнее только в краткосрочной перспективе, устранив мощную фигуру, которая бросала вызов его власти и угрожала выставить его слабым.

Но это также лишает его сильного и проницательного игрока, который доказал свою полезность для Кремля, посылая своих бойцов в некоторые из самых кровавых боев войны в Украине и продвигая российские интересы в Африке.

После 24 часов молчания Путин выразил “искренние соболезнования” семьям всех 10 человек, находившихся на борту самолета, разбившегося 23 августа, и похвалил Пригожина как “талантливого бизнесмена”.

Причины падения самолета до сих пор неизвестны.

Российский президент пообещал провести полное расследование, впрочем, наиболее вероятно, что Пригожин был убит в качестве акта мести за организацию мятежа в конце июня.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники, США рассматривают несколько версий того, что привело к падению самолета, в том числе и то, что в него попала ракета класса “земля-воздух”.

Аналитики говорят, что предположение о причастности Кремля может на самом деле соответствовать целям Путина.

– Какими бы ни были причины авиакатастрофы, все будут воспринимать ее как акт возмездия и расправы, и Кремль не будет особо этому препятствовать. С точки зрения Путина, а также многих силовиков и военных, смерть Пригожина должна стать уроком для любых потенциальных последователей, – рассказала Татьяна Становая, основательница консалтинговой компании R.Politik.

Мятеж Пригожина и поход на Москву

Напомним, 23 июня главарь вагнеровцев Евгений Пригожин объявил о походе на Москву. Боевики без какого-либо сопротивления зашли в Ростов и несколько городов РФ, где люди их встречали с цветами.

Поход террористической организации на Москву остановился в 200 км от столицы РФ, когда Пригожин договорился с кремлевским вассалом Александром Лукашенко об отводе войск.

Смерть Пригожина

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибли 10 человек.

Родственники 39-летней стюардессы Кристины Распоповой, которая работала на самолете главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время авиакатастрофы, рассказали, что за несколько дней до трагедии Кристина рассказывала родным, что самолет при странных обстоятельствах забрали на ремонт. А перед самым вылетом его задержали.

Президент Владимир Зеленский заверил, что Украина не причастна к падению в Тверской области РФ самолета, на борту которого мог быть владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

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