Адвокат из США подал иск об отстранении Трампа от участия в выборах 2024 года

Адвокат из штата Флорида оспаривает возможность бывшего президента США Дональда Трампа баллотироваться в президенты в 2024 г. на основании 14-й поправки к американской Конституции, ссылаясь на штурм Капитолия, произошедший 6 января 2021 г.

Об оспаривании впервые сообщила газета The Palm Beach Post.

Как пишет издание The Hill, Лоуренс Каплан, налоговый адвокат из округа Палм-Бич, подал заявление в федеральный суд в четверг, 24 августа, ссылаясь на положение поправки, согласно которому те, кто “участвовал в мятеже или восстании” против правительства, не могут занимать должности.

— Суть дела в том, что президент Трамп не только участвовал в мятеже, но и оказывал помощь и содействие другим лицам, участвовавшим в таких действиях, в соответствии с четким значением этих терминов, как они определены в третьем разделе 14-й поправки. Если исходить из того, что публичные данные на сегодняшний день точны, а у нас нет доказательств обратного, то Трамп больше не имеет права претендовать на пост президента Соединенных Штатов или любого другого государства Союза, — пишет Каплан в своем заявлении.

Заявление Каплана — одно из первых, ставящих под сомнение законность выдвижения Трампа на выборах 2024 года, хотя Трампу также предъявлены уголовные обвинения как на государственном, так и на федеральном уровне в связи с его действиями по отмене результатов голосования в 2020 году.

В настоящее время экс-президент с большим отрывом лидирует в президентских праймериз GOP.

В интервью изданию The Hill Каплан заявил, что “кто-то должен взять на себя инициативу” по оспариванию кандидатуры Трампа.

— Это страшный, страшный человек, и если он станет президентом, я думаю, мы все будем на пути к фашизму. Нет такого закона, который бы гласил, что мы должны вечно оставаться демократией, — сказал он.

В заявлении Каплан написал, что факты его дела “неоспоримо просты”. В 2016 году Трамп выиграл президентские выборы, а в 2020 году он их проиграл. На следующее 6 января Трамп призвал толпу своих сторонников пройти маршем к Капитолию, заявив, что он “будет там с ними”, — пишет Каплан.

— Как нам хорошо известно, толпа маршировала к Капитолию, ворвалась в здание Капитолия, разгромила ротонду и даже проникла в несколько офисов представителей и сенаторов, — пишет он.

Положение 14-й поправки о дисквалификации” было написано в контексте Гражданской войны, чтобы запретить тем, кто присоединился к Конфедерации, занимать государственные или федеральные должности. Однако, по мнению Института правовой информации Корнелльского университета, “теоретически она по-прежнему может применяться” к тем, кто в будущем будет участвовать в восстаниях или мятежах против США.

Каплан рассказал The Hill, что первоначально он не считал, что роль Трампа в нападении на Капитолий может лишить его права снова стать президентом. Ситуация изменилась, когда он прочитал анализ, проведенный бывшим судьей 4-го окружного апелляционного суда Джей Майклом Люттигом и гарвардским ученым-юристом Лоуренсом Трайбом.

В статье, опубликованной на прошлой неделе в журнале The Atlantic, консервативный Люттиг и либеральный Триб утверждают, что попытки Трампа остаться у власти после поражения в 2020 году “полностью подпадают под действие статьи о дисквалификации”.

По словам Каплана, обвинительные заключения, вынесенные Трампу большим жюри присяжных по федеральному делу в Вашингтоне и по делу в штате Джорджия, касающемуся этих усилий, делают его дисквалификацию автоматической.

В четверг вечером Трамп сдался властям по обвинению в штате Джорджия, став первым бывшим президентом США, который сделал фоторобот.

— По здравому смыслу, закон гласит, что тот, кому предъявлено обвинение в организации мятежа, автоматически лишается права баллотироваться на федеральный пост, — сказал Каплан в интервью The Hill.

Вопрос о том, является ли нападение на Капитолий мятежом по закону, до сих пор вызывает жаркие споры как среди правоведов, так и среди политиков.

В своем заявлении Каплан написал, что “можно, конечно, утверждать”, что эта статья не была “тщательно проверена”. Но он утверждает, что это только потому, что США не сталкивались “с восстанием против федерального правительства, подобным тому, с которым мы столкнулись 6 января 2021”.

В пятницу Каплан заявил изданию The Hill, что он не является “откровенно политическим человеком”. Он сказал, что его первой работой после окончания юридического факультета была работа в Агентстве национальной безопасности — “чтобы никто не мог сказать, что я не патриот”, — и что в прошлом он голосовал за республиканцев.

Источник : The Hill

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