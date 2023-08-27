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Бедрак Виктория, редактор ленты

На АЗС в Румынии произошло несколько взрывов: два человека погибли, 57 пострадали

На АЗС в Румынии произошло несколько взрывов: два человека погибли, 57 пострадали

В субботу, 26 августа, в румынском селе Креведия прогремело несколько взрывов на автозаправочной станции. В результате два человека погибли, еще 57 пострадали.

Об этом сообщил Департамент по вопросам чрезвычайных ситуаций Румынии.

Указано, что в результате первого взрыва пострадали восемь человек, из которых один человек погиб. Движение по дороге перекрыли и направили на помощь пожарные машины и машины скорой помощи.

Позже через около 1,5 часа на АЗС произошел еще один взрыв, после которого было зафиксировано 50 пострадавших, из них 39 — спасатели, двое полицейских и двое жандармов.

В дальнейшем стало известно о еще одной погибшей.

Для защиты граждан был установлен периметр безопасности на расстоянии около 800 метров от места аварии и предварительно эвакуированы около 3000 жителей.

Премьер-министр Марчел Чолаку объявил, что Румыния активировала механизм гражданской защиты ЕС для передачи за границу пострадавших от взрыва.

Президент Румынии Клаус Йоханнис выразил соболезнования семьям погибших в результате трагедии и подчеркнул необходимость провести расследование.

Телекомпания Digi24 со ссылкой на мэра Креведии Петре Флорин сообщала, что АЗС не имела разрешения на продажу топлива. Взрыв произошел, предположительно, из-за сжиженного газа, который размещался на станции.

Днем 9 августа в Курчатове Курской области РФ загорелась пятиэтажка.

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Фото: Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă

АЗС, Взрыв, Румунія
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