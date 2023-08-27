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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Санкции против РФ ограничили возможности Москвы и сократили технологический потенциал — Боррель

Санкции против РФ ограничили возможности Москвы и сократили технологический потенциал — Боррель
Фото: Правительственный портал

Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель написал в своем блоге, что санкции Европейского Союза, введенные против России с начала полномасштабного вторжения, уже ограничили возможности Москвы и сократили индустриальный и технологический потенциал.

– За год санкции уже ограничили политические и экономические возможности Москвы, вызвав финансовое напряжение, отрезав страну от ключевых рынков, увеличив расходы на торговлю и значительно ухудшив промышленный потенциал России, – написал он.

Боррель отметил, что с начала полномасштабной войны было введено уже 11 пакетов санкций против РФ.

Кроме этого, ЕС наложил запрет на поездки российских граждан и заморозил активы более 1500 человек и почти 250 организаций из РФ.

По его словам, российская экономика сократилась в прошлом году на 2,1%.

  • производство автомобилей упало на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,
  • производство другого транспортного оборудования — на 13%,
  • производство компьютеров, электроники и оптики — на 8%.

К тому же розничная торговля в РФ упала на 10%, а оптовая — на 17%.

Высокий представитель ЕС отметил, что по сравнению с 2021 годом, в 2022 году уже было прекращено 58% общего импорта ЕС из России: импорт энергетических товаров сократился почти на 60%, в частности ощутимо упали железо, сталь, драгоценные металлы и древесина. Для первого квартала 2023 года этот показатель составляет более 75%, тогда как импорт энергетических товаров снизился на 80%.

– Чтобы остановить войну, нам нужно держаться курса, – считает представитель ЕС.

Санкции против РФ ограничили возможности Москвы и сократили технологический потенциал — Боррель

Фото: Європейська комісія

Общий экспорт товаров ЕС был на 52% ниже среднегодового показателя до начала вторжения в 2022 году. В то же время экспорт европейских товаров двойного назначения и передовых технологий, необходимых России для производства оружия для войны против Украины, упал на 78% в 2022 году по сравнению с 2019-2021 годами, подчеркнул Боррель.

По оценкам Международного энергетического агентства (МЭА), общие доходы России от продажи нефти упали на 27% по сравнению с прошлым годом.

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ЕС, Война в Украине, Жозеп Боррель, Російська агресія, Росія, Санкції проти Росії
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