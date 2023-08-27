В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
27 августа в Австралии на островах Тиви потерпел крушение самолет Osprey. Трое морских пехотинцев США погибли, пятеро были доставлены в Королевскую больницу Дарвина в тяжелом состоянии.
Об этом сообщает ABC.
– Пострадавшие — 23 военнослужащих морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы безопасно доставить их обратно в Дарвин на лечение, – сказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Майкл Мерфи.
Сейчас на месте авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция.
– На остров Мелвилл было направлено дополнительное количество полицейских и военнослужащих для поддержки операций, сортировки раненых и возвращения их в Дарвин, а также для обеспечения безопасности на месте катастрофы, пока продолжаются следственные действия, – добавил Мерфи.
Что стало причиной трагедии пока не известно.
Отмечается что американские военные участвовали в учениях Predators Run.