Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Трагедия на Ровенщине: мать утопила в карьере двух своих сыновей — 6 и 7 лет
Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера
Звучал гимн Украины: хакеры взломали видеокамеры со звуком в России
В Киеве две сестры устроили танцы на могиле отца-военного: полиция их задержала
Обострение борьбы за власть в РФ: аналитики объяснили, что будет после смерти Пригожина
Мир
Анастасия Кожушко, редактор ленты

В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США

військовий літак Osprey
Фото: Depositphotos

27 августа в Австралии на островах Тиви потерпел крушение самолет Osprey. Трое морских пехотинцев США погибли, пятеро были доставлены в Королевскую больницу Дарвина в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ABC.

– Пострадавшие — 23 военнослужащих морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы безопасно доставить их обратно в Дарвин на лечение, – сказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Майкл Мерфи.

Сейчас на месте авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

– На остров Мелвилл было направлено дополнительное количество полицейских и военнослужащих для поддержки операций, сортировки раненых и возвращения их в Дарвин, а также для обеспечения безопасности на месте катастрофы, пока продолжаются следственные действия, – добавил Мерфи.

Что стало причиной трагедии пока не известно.

Отмечается что американские военные участвовали в учениях Predators Run.

Читайте также
В Воздушных силах раскрыли имена пилотов, погибших в результате авиакатастрофы в Житомирской области
військовий навчально-тренувальний літак L-39

Авиакатастрофы, Австралия, Военные учения, США
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Несмотря на четыре судебных иска, Трамп остается лидером среди республиканцев на выборах в США
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
Адвокат из США подал иск об отстранении Трампа от участия в выборах 2024 года
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
На Житомирщине столкнулись самолеты L-39, погибли три пилота, среди них Джус
авіакатастрофа на Житомирщині 25 серпня 2023
США пытаются установить, как был уничтожен самолет Пригожина – Байден
Джо Байден
Контрнаступление ВСУ на ранней стадии, украинцы еще могут удивить – экс-директор ЦРУ
ЗСУ на фронті
Игры
Видео
Бойцы, воюющие в Луганской области, дали советы тем, кто решил пойти на фронт

Опытные бойцы одного из подразделения ВСУ, которые только что вышли из Серебрянского лесничества в Луганской области, дали советы тем, кто только готовится к фронту.

Оксана Михайлова
10 месяцев борьбы: удастся ли жителям дома на Жилянской отстоять его
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
Какое количество F-16 изменит ход войны: рассказывает самый смертоносный американский пилот Дэн Хэмптон
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (25.08.2023)
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (25.08.2023)
В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь