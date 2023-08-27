В Австралії під час навчань впав літак Osprey.Загинули троє морських піхотинців США

27 августа в Австралии на островах Тиви потерпел крушение самолет Osprey. Трое морских пехотинцев США погибли, пятеро были доставлены в Королевскую больницу Дарвина в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает ABC.

– Пострадавшие — 23 военнослужащих морской пехоты США, и мы делаем все возможное, чтобы безопасно доставить их обратно в Дарвин на лечение, – сказал комиссар полиции Нового Южного Уэльса Майкл Мерфи.

Сейчас на месте авиакатастрофы продолжается поисково-спасательная операция.

– На остров Мелвилл было направлено дополнительное количество полицейских и военнослужащих для поддержки операций, сортировки раненых и возвращения их в Дарвин, а также для обеспечения безопасности на месте катастрофы, пока продолжаются следственные действия, – добавил Мерфи.

Что стало причиной трагедии пока не известно.

Отмечается что американские военные участвовали в учениях Predators Run.

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