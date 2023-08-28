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Валентина Летяк, редактор ленты

РФ отменила учения Запад-2023: в разведке Британии назвали причины

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Фото: Getty Images

В сентябре РФ не будет проводить ежегодные совместные стратегические учения Запад-2023 из-за недостатка военных и техники, а также чувствительности руководства Кремля к внутренней критике, считают в разведке Минобороны Великобритании.

— Неудовлетворительные результаты российских военных в Украине подчеркнули, что совместные учения имеют ограниченное тренировочное значение и в основном носят показательный характер… Также есть реальная возможность того, что российское руководство чувствительно к вероятной внутренней критике за проведение еще одних учений в военное время, — отмечают в разведке.

Там напомнили, что в период после 2010 года РФ проводила эти учения поочередно в разных регионах, однако с 2021-го их стали чаще проводить на западе, демонстрируя, что приоритетом является “противодействие угрозе со стороны НАТО”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 551-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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