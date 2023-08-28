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В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки

В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки

В ночь на 27 августа военная контрразведка СБУ вероятно атаковала аэродром в российском Курске. На спутниковых снимках не обнаружили явных повреждений или уничтоженных самолетов.

Об этом сообщил главный редактор издания The War Zone Тайлер Роговей.

— Изучение спутниковых изображений, сделанных этим утром российской авиабазы в Курске, которая вероятно подверглась массовой атаке беспилотников, не показывает никаких явных повреждений. Уничтоженных самолетов нет, — говорится в сообщении.

В то же время он добавил, что это лишь поверхностный обзор, а коммерческие спутниковые изображения имеют определенные ограничения.

— Могут существовать небольшие повреждения, которые не вызывают вторичных событий, но явных масштабных повреждений нет, — добавил Роговей.

В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки
Planet Labs inc.
В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки
Planet Labs inc.
В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки
В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки

Ранее стало известно, что Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.

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Источник, фото: Tyler Rogoway

аеродром, Война в Украине, Курськ
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

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