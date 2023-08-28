В сети обнародовали спутниковые снимки курского аэродрома после атаки
В ночь на 27 августа военная контрразведка СБУ вероятно атаковала аэродром в российском Курске. На спутниковых снимках не обнаружили явных повреждений или уничтоженных самолетов.
Об этом сообщил главный редактор издания The War Zone Тайлер Роговей.
— Изучение спутниковых изображений, сделанных этим утром российской авиабазы в Курске, которая вероятно подверглась массовой атаке беспилотников, не показывает никаких явных повреждений. Уничтоженных самолетов нет, — говорится в сообщении.
В то же время он добавил, что это лишь поверхностный обзор, а коммерческие спутниковые изображения имеют определенные ограничения.
— Могут существовать небольшие повреждения, которые не вызывают вторичных событий, но явных масштабных повреждений нет, — добавил Роговей.
Ранее стало известно, что Силы специальных операций совместно с другими подразделениями Сил обороны поразили объекты 126 бригады береговой охраны Черноморского флота РФ.
Источник, фото: Tyler Rogoway