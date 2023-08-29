На этот раз Белгородская и Тульская области. В РФ снова жалуются на атаку дронов

Россияне заявили об очередной атаке беспилотниками по Белгородской и Тульской областям.

Об этом сообщило Минобороны РФ.

Так, российское ведомство утверждает, что 28 августа около 23:00 средствами противовоздушной обороны якобы был уничтожен беспилотник над территорией Белгородской области.

Кроме того, по словам россиян, два беспилотных летательных аппарата якобы были сбиты средствами ПВО над Тульской областью.

Ночью 28 августа в районе Московского вертолетного завода гремели взрывы.

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