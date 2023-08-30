Не напивайтесь. В Италии разгорелся скандал после комментария партнера Мелони об изнасиловании

В Италии разгорелся скандал после того, как журналист и партнер премьера Джорджии Мелони предположил, что женщины могут избежать изнасилования, если не будут напиваться. Тем временем оппозиционные партии призвали премьер-министра дистанцироваться от его комментариев.

— Если вы идете на танцы, вы имеете полное право напиться… но если вы не напиваетесь и не теряете сознание, возможно, вы также избежите неприятностей, потому что иначе найдете “волка”, — сказал Андреа Джамбруно на своем шоу на правом канале Rete 4 после недавних громких случаев группового изнасилования вблизи Неаполя и в Палермо.

Во время шоу Джамбруно, который, кстати, имеет семилетнюю дочь от Мелони, согласился со словами редактора правой газеты Libero Пьетро Сенальди, что если женщины хотят избежать изнасилования, прежде всего, они должны не терять сознание и держать себя в руках.

Несмотря на это, оба мужчины осудили насильников и назвали их “волками”, но их комментарии вызвали бурю в социальных сетях.

Люди начали обвинять Джамбруно в том, что он перекладывает вину за изнасилование на жертву.

— Они просто не могут не обвинять женщин. Не выходите на улицу в одиночку, не ходите туда, где темно, не одевайтесь провокационно. Все это больше не приемлемо. Если девушка выпьет слишком много, она может ожидать головной боли, а не изнасилования, — прокомментировала скандал сенатор от левоцентристской оппозиционной Демократической партии и вице-президент комиссии по расследованию убийств женщин Сесилия Д’Элия.

Оппозиционная партия Движение пяти звезд (M5S) заявила, что “слова Джамбруно являются неприемлемыми и позорными” и “они представляют ретроградную культуру, в которой доминируют мужчины”.

Джамбруно ответил, что если бы он сказал что-то не так, то извинился бы за свои слова, но “это не тот случай, и никогда не наступит день, когда политик будет указывать ему, что говорить”.

Источник : The Guardian

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